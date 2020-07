Ex-técnico do Tottenham veste camisa do time para comemorar com o filho

O técnico argentino Mauricio Pochettino demonstrou nesta segunda-feira não ter mágoas do Tottenham, clube do qual foi treinador durante cinco anos até ser demitido em novembro. Sem clube desde então, o argentino apareceu em uma foto publicada pelo filho, Maurizio Pochettino, em que aparece com uma camisa azul com a inscrição Spurs, apelido pelo qual o time é conhecido.

A aparição de pai e filho na internet foi para celebrar a assinatura de contrato do garoto com o time londrino. Aos 19 anos, o atacante nascido em Barcelona, na Espanha, assinou contrato profissional com a equipe. O filho do ex-técnico do Tottenham está no clube desde 2017, quando ingressou nas categorias de base.

Pochettino deixou o Tottenham em novembro, após ser demitido. Como melhores resultados, conseguiu um vice da Liga das Campeões em 2019 e um outro vice, em 2015, pela Copa da Liga Inglesa. Ao sair do cargo, o português José Mourinho entrou no seu lugar.