Ex-técnico Levir Culpi estreia canal no Youtube e terá vídeos semanais

O ex-treinador Levir Culpi estreia nesta quinta-feira em outra carreira. Após trabalhar por diversos clubes na carreira, ele vai lançar um canal no YouTube, com a publicação de vídeos semanais de entrevistas e histórias sobre os mais de 50 anos como jogador e técnico de diversas equipes brasileiras e estrangeiras.

O espaço usado para a gravação do vídeo é uma garagem retrô com a decoração de mais de 300 camisas de futebol, parte delas usadas por Levir ou trocadas com outros jogadores nas décadas de 1970 e 1980. O "Canal do Levir Culpi" é afiliado da produtora NWB, responsável pela produção dos canais Desimpedidos e Acelerados. Os programas terão 20 minutos de duração e serão publicados às quintas-feiras.

Já participaram das primeiras gravações o ex-atacante Sicupira, com passagens por Corinthians, Botafogo e Athletico, e o ex-preparador físico Carlinhos Neves, que trabalhou no São Paulo, Atlético-MG e seleção brasileira. No primeiro episódio Levir vai contar a história vivida no Criciúma que inspirou o nome do seu livro, chamado "Um burro com sorte".