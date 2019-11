Ex-treinador Cilinho morre aos 80 anos e recebe homenagens na web

O ex-técnico Cilinho morreu nesta quinta-feira, em Campinas. O treinador, que teve passagens marcantes por São Paulo e Ponte Preta, além de trabalhar no Corinthians no início da década de 90, tinha 80 anos e já estava em situação delicada há dois anos, realizando tratamento especial e utilizando cadeira de rodas.

Nas redes sociais, o São Paulo e a Ponte Preta fizeram homenagens ao ex-treinador. "Cilinho foi um dos técnicos mais vitoriosos da história do São Paulo. Aliado ao cartel de conquistas, ele também foi um grande revelador de talentos no esporte. Em meados dos anos 80, comandou o histórico time dos 'Menudos do Morumbi', com Müller, Sídnei, Silas e Cia.", escreveu o clube tricolor.

Com profunda tristeza, o São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento de Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho, aos 80 anos de idade, nesta quinta-feira, em Campinas (SP). pic.twitter.com/S0jtE96qsg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 28, 2019

Neste momento de dor, o São Paulo Futebol Clube se solidariza com família, amigos e admiradores de Cilinho. Saiba mais sobre o nosso saudoso comandante: https://t.co/p38lqnrjvm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 28, 2019

A Ponte Preta também lamentou a morte de Cilinho. "Com profundo pesar, a Associação Atlética Ponte Preta recebeu a notícia do falecimento de Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho, treinador que mais comandou a Macaca na história. Nossos sentimentos à família e aos amigos enlutados", escreveu.