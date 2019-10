Exposição sobre futebol feminino tem entrada gratuita para mulheres

O Museu do Futebol, localizado em São Paulo, está encerrando a sua exposição sobre futebol feminino nesta semana. Para comemorar a marca de quase 160 mil visitas a mostra terá uma promoção exclusiva nos dias 19 e 20 de outubro: entrada gratuita para mulheres.

Para garantir a entrada, basta apresentar um ingresso digital, que está disponível nas redes sociais do Museu do futebol (Facebook, Twitter e Instagram). Também vão circular convites pelo WhatsApp.

A exposição "CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol" conta a história de resistência do futebol feminino no Brasil. Entre 1941 e 1979, por exemplo, as mulheres eram proibidas de jogar.

Segundo o Museu do Futebol, essa é a primeira exposição que igualou o número de visitantes homens e mulheres. "Isso demonstra na prática o efeito da representatividade. Historicamente, os homens sempre foram maioria entre os visitantes do Museu", declara a nota oficial da exposição.

SERVIÇO

Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/nº São Paulo, SP

Datas e horários: Terça a domingo, 9h às 17h (visitação até as 18h)

Preço: R$ 20 | Meia entrada: R$ 10 | Entrada gratuita para crianças até 6 anos

Combo família (a partir de 4 pessoas) R$ 15 | Meia entrada R$ 7,50

Grupos (acima de 10 pessoas) R$ 15 | Meia entrada R$ 7,50