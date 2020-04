Fã do Flamengo se cura de covid-19 um dia após receber ligação de Everton Ribeiro

Fábio Justino, torcedor do Flamengo que estava internado no CTI de Bangu com o novo coronavírus, recebeu uma força especial na batalha contra a doença: uma ligação de Everton Ribeiro, meia do seu time de coração, dando-lhe apoio.

O meia participou de um programa do clube, justamente com a intenção de ajudar os torcedores com Covid-19. E, pelo menos neste caso, funcionou bem: Fábio já estava em recuperação e recebeu alta um dia após a ligação.

"Fiquei feliz demais com a iniciativa e com a ligação do Everton Ribeiro. A palavra tem tanto poder, que ele me ligou na quarta à noite e na quinta à tarde recebi alta do hospital. Palavras positivas tem poder para mudar um quadro, seja ele qual for", escreveu Fábio em suas redes sociais.

Fiquei feliz demais com a iniciativa do @yuripalopoli e com a ligação do @evertonri. A palavra tem tanto poder, que ele me ligou na 4a à noite e na 5a à tarde recebi alta do hospital. Palavras positivas tem poder para mudar um quadro, seja ele qual for. Muito obrigado! https://t.co/dvH5lbM6PD — Fábio Justino (@fabiojusttino) April 24, 2020

Everton Ribeiro também comentou sobre o caso. "Feliz em ter estreado o quadro Ligação solidária, onde pude conversar com o Fábio Justino desejando muita força em sua recuperação. Palavras de conforto podem fazer a diferença e está ao alcance de todos nós", comentou o meia.

Falaa Fábio Faustino ops! Feliz em ter estreado o quadro Ligação solidária, produzido pelo meu amigo @yuripalopoli, onde pude conversar com o @fabiojusttino desejando muita força em sua recuperação. Palavras de conforto podem fazer a diferença e está ao alcance de todos nós. https://t.co/EywJuQnXA0 — Everton Ribeiro (@evertonri) April 24, 2020

O Flamengo deve promover mais ligações dos jogadores aos torcedores em breve.