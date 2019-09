Fã mirim que viralizou na web visita Bruno Henrique no Ninho do Urubu

O Flamengo convidou o pequeno Bennício, de cinco anos, para visitar o Ninho do Urubu nesta sexta-feira. O torcedor mirim fez uma surpresa para Bruno Henrique, jogador que ele havia declarado ser fã em um vídeo publicado nas redes sociais.

Bennício ficou conhecido na web após prometer "dar uma caneta" em Bruno Henrique. E ele cumpriu a sua palavra. No Twitter, o perfil oficial do Flamengo exibiu as imagens do torcedor driblando o seu ídolo em uma brincadeira. Assista:

Um dia inesquecível para o pequeno Bennício, que recebeu um presente e todo o carinho especial de @Brunohenrique. ⚫️ #CRF pic.twitter.com/CbivRCevtg — Flamengo (@Flamengo) August 23, 2019

O garoto ainda disse ser fã também de Arrascaeta e Gabigol. "Vou dar uma caneta neles também", brincou. No centro de treinamento do clube rubro-negro, Bennício ganhou uma camisa autografada por Bruno Henrique e personalizada com seu nome e número. O torcedor também tirou fotos e dançou com o atleta.

Em campo, o Flamengo encara o Ceará neste domingo, às 19h, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a segunda colocação da tabela com 30 pontos.