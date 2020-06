Fábio, do Cruzeiro, critica Taffarel: 'Não respeitou minha história'

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, acredita que Taffarel, tetracampeão mundial na Copa de 94 e preparador de arqueiros da seleção brasileira, foi infeliz ao afirmar que "tinha goleiros mais bem preparados que ele" na hora de definir o elenco que disputar a Copa do Mundo em 2018. A alegação do ex-jogador foi feita para justificar a ausência do cruzeirense da lista de convocados de Tite.

"O Taffarel eu acho que ele foi muito infeliz em algumas entrevistas que deu, mas é a opinião dele. Ele foi uma das minhas referências no futebol, porque antigamente você via um jogo só no domingo, então a maioria das vezes a gente conseguia ver o jogo da seleção, onde tinha aquele ambiente todo familiar: 'hoje a seleção vai jogar', e o Taffarel teve um período muito bom na seleção e eu estava nessa transição já", disse Fábio, em entrevista ao programa "Os Canalhas".

O jogador, de 39 anos, afirmou que, na época, vivia um momento melhor que Alisson, Éderson e Cássio, convocados para o Mundial. Para Fábio, faltou coerência do preparador de goleiros da seleção. "Acho que a forma que ele falou não foi muito coerente e foi indelicada. Acho que não respeitou muito a minha história e o meu trabalho. E, é lógico que são opiniões, mas dentro da grande realidade, eu vivia melhor momento que os goleiros que ele citou, que ele falou que eram melhores que eu no momento", concluiu.