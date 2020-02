Fàbregas brinca em post de Filipe Luis: 'No Brasil tem troféu toda semana?'

O Flamengo confirmou o favoritismo neste começo de temporada e faturou as três taças que disputou até o momento em apenas 11 dias. Nesta quarta-feira, o clube conquistou pela primeira vez a Recopa sul-americana ao derrotar o Independiente Del Valle, por 3 a 0, no Maracanã. Com mais um troféu, até Cesc Fàbregas, jogador do Monaco, ficou surpreso.

Em publicação feita por Filipe Luis nas redes sociais para comemorar o título, Fàbregas brincou. "Outro? No Brasil tem troféu toda semana?", questionou. O lateral do Flamengo respondeu: "Supercopas cescky, você também tem algumas". Veja o post:

Antes, o Flamengo já havia conquistado a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara. Com as três taças, o clube carioca já garantiu um ganho de R$ 8,799,960 milhões em premiações. A maior parte desta quantia veio com a conquista da Recopa.

A equipe do Flamengo se reapresenta nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O próximo jogo da equipe será contra o Cabofriense, no sábado, às 18h, pela primeira rodada da Taça Rio, no Maracanã.