Famalicão vence após goleiro brasileiro ser expulso com 30 segundos de jogo

A partida entre Famalicão e Boavista realizada neste domingo, pelo Campeonato Português, ficou marcada pela expulsão do goleiro Rafael Defendi. O brasileiro recebeu cartão vermelho aos 30 segundos de jogo.

Para a sorte do goleiro, a equipe do Famalicão conseguiu balançar as redes com Toni Martínez e garantir a vitória por 1 a 0. Com o resultado, o time fica na terceira posição do campeonato, somando 30 pontos. Veja o lance em que Rafael Defendi foi expulso:

Agora, a equipe do Famalicão fica atrás apenas do Porto, que soma 41 pontos, e do líder Benfica, com 45. O próximo jogo do time será contra Paços de Ferreira, nesta quarta-feira, pela Taça de Portugal.

Vale lembrar que Rafael Defendi está no Famalicão desde 2018 e soma 40 jogos com a camisa do clube. Antes, ele defendeu o Paços de Ferreira por quatro anos. No Brasil, o goleiro passou por clubes como Mirassol, Bragantino e Audax.