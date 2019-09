Família de jogador do West Ham é alvo de ameaças após troca de seleção

Declan Rice, jogador do West Ham, decidiu deixar de defender a seleção da Irlanda para representar a Inglaterra. A notícia não agradou aos fãs. Segundo o jogador, ele e sua família receberam ameaças por conta da escolha.

"Algumas pessoas disseram que iam vir na minha casa. Ameaçam a minha família, ameaçam a mim. Foi difícil, existiram alguns abusos. Na verdade, eram mais para a minha mãe e para o meu pai", explicou o jogador em entrevista à ITV, uma rede de televisão do Reino Unido.

Segundo Rice, nascido em Londres, com os avós Irlandeses, os comentários são feitos em perfis falsos nas redes sociais e ele nunca temeu que as ameaças fossem levadas a sério.

"Quando clicava no perfil, tratava-se de uma conta fake, então não havia forma de saber se era verdade ou não. Pensando bem, eu nunca cheguei a ter medo disso, sempre terá um torcedor que me vai tentar me atacar, não importa o que eu faça", acrescentou Rice.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, chegou a admitir que já temia que pudesse existir uma reação negativa à decisão do jogador do West Ham. "A minha preocupação com a transferência entre as seleções foi sempre as implicações que isso poderia ter para ele e para a sua família. Foi por isso que pensei que era um assunto muito sensível e não quis tomar uma decisão, porque iria existir sempre uma reação", disse o treinador durante uma coletiva de imprensa para a Euro 2020.