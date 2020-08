Família de Thiago Silva grava vídeo trocando camisa do PSG pela do Chelsea

Thiago Silva foi anunciado nesta semana como o o novo reforço do Chelsea, após passar oito anos no Paris-Saint-Germain. Através das redes sociais, a família do zagueiro já deu mostras de que está feliz com a transferência.

Em um vídeo gravado no aplicativo tiktok, a esposa do jogador, Isabelle, e os dois filhos do casal, Isago e Iago, aparecem fazendo uma dancinha enquanto trocam a camisa do time francês pela do clube inglês. Confira.

A família do Thiago Silva lansou a braba no TikTok pic.twitter.com/Nbqbpkeva5 — Chelsea Brasil (@chelsbrasil) August 28, 2020

Recentemente, Isabelle elogiou o marido e manifestou confiança de que tudo está seguindo um bom caminho. "Na vida de um jogador profissional normalmente as coisas mudam “do dia pra noite”, e com a gente não foi diferente. Deus preparou tudo nos mínimos detalhes, da melhor forma possível!", escreveu, nas redes sociais.

Thiago Silva se despediu do PSG como um dos ídolos do clube. Na equipe francesa, o zagueiro foi sete vezes campeão francês e cinco da Copa da França, além de um vice na Liga dos Campeões. Agora, chega para tentar ajudar o Chelsea, comandado por Frank Lampard, a voltar a disputar títulos.