Família repete foto de 2004 para celebrar retorno do Leeds à elite

Uma família de torcedores do Leeds United, da Inglaterra, ganhou destaque nas redes sociais neste fim de semana. Enquanto o time comemorava o retorno à elite do futebol nacional depois de 16 anos, um pai e dois filhos reproduziram uma foto de 2004. No dia em que foi sacramentado a queda da equipe, os três posaram com um cartaz. Agora, voltaram a repetir a mesma cena.

Há 16 anos os três estavam no estádio e mostravam no cartaz a mensagem: "Nós voltaremos". Agora, em casa, as crianças de 2004 viraram adultos e com orgulho, posaram junto com o pai para exibir o recado: "Estamos de volta". Nas duas imagens, inclusive, o pai de família usa camisa e um boné pretos e os filhos repetem os gestos feitos em 2004.

O Leeds United passou 16 anos longe da Premier League, com direito a amargar três temporadas na terceira divisão. Um dos grande heróis da conquista é o técnico argentino Marcelo Bielsa. Após o time confirmar o acesso, as ruas da cidade tiveram muita comemoração. Apesar dos anos de resultados ruins, a equipe é uma das mais populares do país.