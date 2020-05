Fardado e com fuzil, Son faz treinamento no exército da Coreia do Sul

O atacante Son Heung-min, do Tottenham, foi fotografado nesta quinta-feira pelas agências de notícias enquanto participava de um treinamento do exército em Jeju, uma ilha na Coreia do Sul. O jogador de 27 anos aproveita a paralisação do calendário do futebol inglês causada pela pandemia do novo coronavírus para cumprir o serviço militar, que é obrigatório para todos os homens nascidos no país asiático.

Son apareceu fardado, com capacete e armado com um fuzil enquanto cumpria uma das tarefas militares nesta quinta-feira. O atacante sul-coreano tem cumprido uma rotina pesada de treinamentos, inclusive em atividades com gás lacrimogêneo, marchas de 30 quilômetros de distância e atividades de tiro ao alvo.

Na Coreia do Sul, os jogadores de futebol são dispensados dos dois anos de serviço militar, mas ainda assim precisam realizar o treinamento por um período reduzido. Son conseguiu diminuir a exigência do exército ao conquistar a medalha de ouro para o país nos Jogos Asiáticos, em 2018. O Tottenham espera o retorno de Son à Inglaterra antes do final de maio.