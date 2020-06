Fãs de Messi quebram isolamento para comemorar aniversário do craque

Fãs de Lionel Messi em Bangladesh se aglomeraram para tomar café e comer bolo em comemoração ao aniversário do craque argentino, na última quarta-feira, dia 24. No entanto, autoridades sanitárias do país asiático proibiram aglomerações desse tipo, para controlar a disseminação da covid-19. Os envolvidos no evento foram multados.

"Eles quebraram as regras de distanciamento social e saíram ao entardecer, sem respeitar as regras do confinamento", disse o juiz Firaz Hossain à AFP.

A multa foi aplicada, nesta quinta-feira. O grupo, formado estritamente por homens, teve de pagar 100 takas cada, o equivalente a R$ 6,30. Já o local em que a comemoração aconteceu, o Old Town Coffee House, foi multado em quase 6.000 takas, aproximadamente R$ 375.

Zahidul Alam, proprietário do café, explicou porque não tirou os rapazes de seu estabelecimento. "Não pude mandá-los para casa, eles estavam muito animados com o aniversário de Messi", disse Alam. Bangladesh registra 1.582 mortes em decorrência da covid-19 e mais de 1 milhão de infecções. Apesar de as ligas nacionais serem de pequeno porte, o futebol é bastante popular no país e sua população acompanha ligas estrangeiras.