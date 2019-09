Fãs se emocionam com prêmio da Fifa para torcedora do Palmeiras

Após garantir o prêmio de melhor torcedora da Fifa, a palmeirense Silvia Grecco, que ficou conhecida no ano passado por narrar os jogos do clube para o filho Nickollas, de ano 12 anos, que é deficiente visual, virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Ela foi parabenizada por torcedores e até pelo Barcelona.

"Nossos parabéns para Silvia Grecco pelo prêmio mais que merecido. Um exemplo de amor de mãe aliado a magia do futebol. Emocionante!", escreveu o Barcelona em sua conta oficial em português na rede social.

Entre os torcedores, palmeirenses e rivais do clube alviverde se emocionaram com a premiação. "Que momento e que alegria. A mamãe Silvia Grecco e seu filho deficiente visual Nickollas conquistaram o prêmio de Torcedor do Ano da FIFA", escreveu um dos internautas.

Durante a cerimônia de premiação, Silvia mencionou que o prêmio é uma forma de inclusão social para pessoas portadoras de alguma deficiência. "A pessoa com deficiência existe e precisa ser amada, respeitada e incluída", afirmou. Ao discursar, a torcedora fez questão de descrever ao filho o quanto o auditório estava lotado de grandes jogadores. Entre os craques, estavam na plateia Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Alisson.

Vale lembrar que antes da indicação a torcedora já havia sido escolhida como tema de um vídeo da Fifa. Ela foi a primeira protagonista da série Sheroes, cujo título junta as palavras em inglês para "ela" e "heroína".