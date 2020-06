Federação Paulista adere ao movimento que celebra o orgulho LGBT+

A Federação Paulista de Futebol (FPF) pela primeira vez aderiu ao movimento que celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, comemorado em 28 de junho. Desde quinta-feira, o escudo do Campeonato Paulista presente nas redes sociais ganhou as cores da bandeira LGBT+, em campanha especial do Mês do Orgulho, em um grito contra a homofobia.

“A FPF acredita que não pode haver espaço para homofobia, intolerância, ódio e qualquer tipo de preconceito no esporte. O futebol paulista é escrito por pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais, e todos e todas merecem respeito e igualdade", diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

A data é mundialmente celebrada por causa de episódio ocorrido em Nova York em 1969. Pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas com frequência. O levante durou duas noites e resultou na criação da primeira parada de orgulho LGBT, em 1970, para relembrar o episódio.

Além dessa campanha, a entidade tem organizado também o projeto Assistência de Craque, que tem como objetivo ajudar os afetados pela pandemia com leilões beneficentes. Um dos últimos apoiadores da iniciativa foi o Bayern de Munique, que enviou uma camisa oficial do meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara.