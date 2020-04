Felipe Massa vê possível contratação de Cavani pelo São Paulo como 'sensacional'

O piloto de Fórmula E Felipe Massa aprovou a possível contratação de Cavani no São Paulo. Torcedor são-paulino declarado, Massa acredita que a chegada do uruguaio, que atualmente joga no Paris Saint-Germain, ao lado de Neymar, ajudaria o elenco a se ajustar.

"Cavani no São Paulo seria sensacional. Seria uma ajuda bem grande. O São Paulo tem um bom time. Acho que falta acertar a parte tática um pouco, mas já mostrou evolução no Campeonato Paulista. É um time bom para Libertadores e para o Brasileirão", afirmou, em entrevista ao Expediente Futebol, do Fox Sports, da última terça-feira (14).

Mesmo crendo na evolução da equipe de Fernando Diniz, o piloto acredita que apenas a contratação de Cavani não basta. De acordo com Massa, o Flamengo continuaria superior.

"Sou fã do Cavani, mas não acho que ele deixaria o São Paulo melhor que o Flamengo. O Flamengo já tem um jeito de jogar muito bem definido e vem vencendo. O São Paulo teria um caminho para percorrer nesse sentido. Mas, em questão de nomes, o time não fica devendo nada", explicou.

O nome de Cavani passou a soar pelos corredores do Morumbi, após Lugano, superintendente de relações institucionais do clube, afirmar que era mais fácil o uruguaio atuar, em sua volta à América do Sul, no São Paulo, que no Boca Juniors, da argentina. Apesar da fala do dirigente, não há negociações entre o tricolor paulista e o centroavante do Paris Saint-Germain.