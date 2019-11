Felipe Melo aceita desafio de jogar PES com torcedor em tratamento de câncer

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, realizou o sonho de um torcedor mirim que está em tratamento de câncer no Hospital Graac. O pedido do garoto José Luiz chegou ao jogador por meio de um vídeo do policial militar De Paula, conhecido como Capitão América em seu trabalho voluntário com crianças que tratam a doença na cidade de São Paulo.

O super-herói da vida real contou no vídeo postado no canal do Palmeiras que quando conheceu José Luiz no hospital ele estava desanimado. O garoto disse que tinha vontade de desafiar Felipe Melo em uma partida de vídeo game. Pelo trabalho realizado pelo Capitão América, o pedido chegou ao volante palmeirense e ele convidou o garoto para disputar uma partida de PES no centro de excelência do alviverde.

Para a partida José Luiz e Felipe Melho escolheram o Palmeiras como time. O primeiro gol foi de Felipe Melo e ele brincou com seu fã mirim "deu mole, quis sair jogando aí, pitbull mordeu". Depois veio o gol de empate de José Luiz e a empolgação tocou conta do garoto. O jogo terminou em 2 a 2 e todos comemoraram. José Luiz ainda tirou foto, ganhou uma camisa autografada pelo volante e elogios na performance no vídeo game.