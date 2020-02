Felipe Melo distribui jogo de videogame para colegas de Palmeiras

O volante e zagueiro Felipe Melo, do Palmeiras, fez o papel de "Papai Noel" nesta quarta-feira. Em imagens divulgadas pela TV Palmeiras no YouTube, o atleta circula pelos quartos dos colegas na concentração do clube e distribui uma série de brindes especiais do jogo de videogame Pro Evolution Soccer 2020. As caixas de presente tinham o CD do jogo mais um controle personalizado e uma camisa.

Felipe Melo é embaixador da série de jogos, que é um dos simuladores de futebol mais conhecidos do mercado. O atleta palmeirense visita os quartos de colegas como Gabriel Veron, Viña, Jailson, Bruno Henrique, Luiz Adriano, Lucas Lima e Gómez e deixa para cada um deles a caixa especial enviado pela produtora do jogo. Funcionários do clube também receberam o presente.

Titular do Palmeiras, Felipe Melo estará em campo na noite desta quinta-feira. A equipe alviverde recebe no Allianz Parque o Guarani, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, com início às 21h30.