Felipe Melo elege clássico turco como o mais pegado que já disputou

Atualmente no Palmeiras, o zagueiro Felipe Melo escolheu qual dentre os clássicos que já jogou na carreira é o mais 'pegado'. Sem fazer média, o experiente jogador não escolheu algum que envolva seu time atual, e sim um do Galatasaray, time turco onde jogou por quatro anos e no qual é considerado ídolo.

"Galatasaray e Fenerbahçe, sem sombra de dúvidas. Você vai bater o escanteio e jogam faca. Isso fora de campo. Depois, vem Palmeiras e Corinthians", elegeu Melo durante participação no programa Aqui com Benja, da Fox Sports.

No Brasil, Felipe Melo já jogou por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio no Brasil, além do Palmeiras. Na Europa, teve passagens por Fiorentina, Inter de Milão, Juventus e Galatasaray, onde atuou entre 2011 e 2015 e acabou caindo no gosto da torcida.

Embora Melo tenha citado o confronto com o Fenerbahçe, um dos momentos marcantes de sua carreira ocorreu em outro clássico da cidade de Istambul: após ser expulso durante um jogo do Galatasaray com o Besiktas fora de casa, o brasileiro saiu de campo mostrando a camisa do seu time para a torcida adversária. Revoltados, os fãs do Besiktas invadiram o campo para tentar agredir o jogador, que conseguiu escapar.