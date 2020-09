Felipe Melo posta foto com a mulher: 'Quem comentar leva carrinho'

O zagueiro do Palmeiras Felipe Melo postou uma sequência de fotos no Instagram ao lado de sua esposa, Roberta Nagel, e brincou com seus seguidores na legenda da publicação. "Eu e ela, todos que comentarem (MEU CASAL) vão tomar carrinho", escreveu.

A brincadeira faz referência ao término do relacionamento de Luisa Sonza e Whinderson Nunes. Quando ambos estavam juntos, o cantor Vitão, que atualmente está em um relacionamento sério com Luisa, comentava na foto do antigo par: "meu casal".

A frase viralizou nas redes. Isso porque após o término da cantora com o humorista, surpreendentemente Vitão apareceu como pretendente de Luisa. Felipe Melo caiu na brincadeira e mandou o recado: vai ter carrinho.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira em partida válida pela terceira rodada da Libertadores. O time de Vanderlei Luxemburgo já está concentrado na Bolívia, onde irá enfrentar o Bolívar, na cidade de La Paz. O clube alviverde ainda não perdeu na competição e é líder do "Grupo B".