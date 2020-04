Felipe Melo provoca e cita Drogba como ex-jogador do Corinthians

O zagueiro do Palmeiras, Felipe Melo, provocou o rival, Corinthians, durante uma transmissão ao vivo em sua conta oficial do Instagram. O jogador, que compartilhava a live junto ao capitão da seleção brasileira de futsal, Rodrigo Hardy Araújo, afirmou que Drogba, que "jogou no Corinthians", foi o melhor companheiro de equipe que ele já teve.

"É difícil falar um jogador. Mas vou falar que eu gosto muito de um jogador que passou pelo Corinthians, o Drogba. Estou brincando, gente", disse, em tom irônico. O marfinense Didier Drogba, que foi, de fato, companheiro de Felipe Melo no Galatasaray, da Turquia, jamais chegou a jogar no Corinthians, apesar do desejo da diretoria alvinegra para trazê-lo no início de 2017.

O defensor não perdeu a chance de alfinetar o rival, ao resgatar uma das possíveis contratações que nunca se concretizaram. Na época, houve um grande alvoroço em relação à possibilidade do marfinense ex-Chelsea atuar no Brasil. As conversas entre as duas partes foram canceladas por falta de acordo financeiro e viraram motivo de piada.

"O Drogba é muito bom jogador, fantástico. É um fenômeno que vai ser lembrado eternamente no Chelsea. Na Juventus, eu joguei com Buffon e Cannavaro, mas Trezeguet e Del Piero eram os melhores finalizadores de primeira que já vi. Também joguei com Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Em partidas festivas, joguei com Ronaldo Fenômeno e Zidane", comentou Felipe.