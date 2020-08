Felipe Neto e Adnet fazem 'proposta' para Messi: R$ 35 mil e apartamento alugado

O youtuber Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet usaram as redes sociais nesta quarta-feira para fazer uma proposta em nome do Botafogo, em tom de brincadeira, ao craque Lionel Messi. O argentino está de saída do Barcelona.

Em um post no Twitter, Felipe Neto disse oferecer um salário de 35 mil e um apartamento na Praça São Salvador, no bairro das Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo ele, Messi está "analisando".

Veja a publicação:

Galera, eu e @MarceloAdnet oferecemos um salário de 35 mil e um apartamento alugado na Praça São Salvador com despesas de alimentação e transporte. Estamos no páreo e com esperanças de que vai fechar. Ele tá analisando. pic.twitter.com/8tVeOTwEZk — Felipe Neto (@felipeneto) August 27, 2020

Adnet ainda complementou a publicação do youtuber. "Importante ressaltar a VAGA NA GARAGEM maravilhosa, sem pilastra ao lado. Perfeito para um Uno", escreveu.

Importante ressaltar a VAGA NA GARAGEM maravilhosa, sem pilastra ao lado. Perfeito para um Uno. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 27, 2020

Nesta semana, o jogador argentino avisou a diretoria que pretende sair antes mesmo do término do seu contrato, que se encerra no meio do ano que vem.