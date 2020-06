Felipe Neto critica silêncio de Neymar em relação à morte de George Floyd

O youtuber e digital influencer Felipe Neto questionou o silêncio de Neymar em relação às manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, após o assassinato de George Floyd em uma abordagem policial.

Em sua conta oficial do Twitter, Felipe reuniu uma série de postagens recentes de Neymar, que não fazem menção ao falecimento do norte-americano. As publicações do jogador do Paris Saint-Germain foram realizadas no intervalo entre a morte violenta de Floyd e o estopim das manifestações nos Estados Unidos.

"Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa", publicou Felipe, junto ao compilado de posts. Nos comentários da mesma publicação, o youtuber relembrou, que durante histórica queimada ocorrida na Amazônia, em 2019, Neymar também se ausentou do debate público, enquanto seus companheiros de equipe do Paris Saint-Germain se manifestaram.

Vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa. pic.twitter.com/5i5G8wVtvg — Felipe Neto (@felipeneto) June 1, 2020

Ao longo da última semana, diversos esportistas ao redor do mundo romperam o silêncio em relação ao assassinato de George Floyd e pediram justiça como forma de apoio as vozes do movimento Black Lives Metters (Vidas Negras Importam), que tomam as ruas dos Estados Unidos há seis dias consecutivos.

Na última rodada do Campeonato Alemão, por exemplo, clubes e jogadores, como Thuram e Sancho, se posicionaram contra o racismo. Após a publicação de Felipe Neto, outros usuários da rede social também questionaram e cobraram o silêncio do jogador brasileiro.