FERA ALVINEGRO comenta a negociação de Gabriel com o Al Hilal

Titular do meio de campo corintiano desde o final da Copa América, em julho, Gabriel chegou a viajar para assinar contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Mas, na última sexta-feira, o clube árabe desistiu de contratar Gabriel e anunciou oficialmente o acerto com o flamenguista Cuellar.

Em seu novo vídeo, o FERA Alvinegro Carlos Eugênio comenta sobre a desistência na contratação de Gabriel e afirma que o Corinthians "jamais deve voltar a negociar com o Al Hilal". Quer saber mais? Confira o vídeo e não esqueça de fazer a sua inscrição no canal!

Vale lembrar que contra o Atlético-MG, Fábio Carille escalou Ralf como titular da posição e já afirmou que Gabriel vai entrar em campo na próxima partida. "O Gabriel é o único titular que estou confirmando para jogar no próximo sábado. Ele será o titular", disse.

O Corinthians entra em campo no próximo sábado para encarar o Ceará, às 11h, na Arena Corinthians.