FERA ALVINEGRO questiona dependência de Pedrinho no Corinthians

Grande revelação do Corinthians nos últimos anos, o meia Pedrinho é o assunto do novo vídeo do canal FERA Alvinegro. O youtuber Carlos Eugênio conta a trajetória do jogador alvinegro e exalta as suas boas atuações. Além disso, ele questiona a dependência do meia no elenco corintiano.

Não é novidade para nenhum torcedor que Pedrinho está em alta e se tornou a principal esperança de jogadas diferentes e criativas. Para o FERA Alvinegro, não existe nenhum jogador no elenco atual que possa ser comparado ao meia nesses quesitos. Confira a opinião do youtuber e não esqueça de fazer a sua inscrição no canal!

Em campo, o Corinthians encara o Avaí neste domingo, às 19h, no estádio Ressacada. O jogo é valido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o clube ocupa o sexto lugar na tabela, com 27 pontos.