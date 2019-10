FERA ALVINEGRO questiona desempenho de jogadores do Corinthians em clássico

Em seu novo vídeo, o youtuber Carlos Eugênio questiona o desempenho dos jogadores do Corinthians durante o clássico contra o São Paulo, neste domingo. A equipe de Fábio Carille perdeu por 1 a 0.

"Um Corinthians que sempre jogou com raça e com o coração mesmo fora de casa contra o São Paulo agora fez um jogo deplorável", foi assim que Carlos Eugênio definiu o último jogo da equipe.

Com o resultado da partida, São Paulo e Corinthians ficam com 43 pontos e o time alvinegro aparece à frente apenas pelo saldo de gols (11 x 10). Dono das duas melhores defesas do Brasileirão (16 x 15, respectivamente), os rivais mostraram em campo os motivos de terem números tão bons na defesa e ruins no ataque.