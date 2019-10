FERA ALVINEGRO questiona: estaria Carille forçando uma demissão?

Sem vencer no Campeonato Brasileiro há quatro jogos e eliminado da Copa Sul-Americana, o Corinthians não vive uma fase tão boa, e o técnico Fábio Carille começou a ser questionado pelos torcedores, muitos dos quais já pedem sua demissão.

Mas poderia o próprio Carille estar forçando sua saída do Corinthians? Para Carlos Eugênio, o Fera Alvinegro, a resposta é sim. Isso ficaria evidente na insatisfação que o treinador demonstra com o elenco e as críticas aos atletas mais jovens.

