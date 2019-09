FERA ALVINEGRO relembra terceiras camisas da história do Corinthians

O novo vídeo do canal FERA Alvinegro relembra as terceiras camisas da história do Corinthians. O youtuber Carlos Eugênio também comenta sobre o novo manto apresentado pelo clube. Na sua opinião, ele não agradou.

A nova camisa, predominantemente preta, faz referência às "invasões" da torcida corintiana em três ocasiões específicas: "a invasão no Maracanã, diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 1976; e as duas conquistas do Mundial de Clubes da Fifa, no Rio de Janeiro, em 2000, e no Japão, em 2012. Quer saber mais e relembrar modelos antigos? Confira o vídeo e não esqueça de fazer a sua inscrição no canal!

Nas redes sociais, torcedores do clube detonaram o novo modelo. "Parabéns pela coragem Nike, porque noção não tem", "essa camisa me fez sentir vergonha do meu tio cego", "pano e prato da 25 de março", "ridícula", "quem aprova isso?", foram alguns dos comentários publicados no Twitter oficial do clube.