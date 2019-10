FERA ALVIVERDE analisa boa fase de Bruno Henrique contra o Atlético-MG

Depois de falar melhor sobre o retrospecto um pouco negativo do Palmeiras no estádio do Beira-Rio, chegou a hora de comentar sobre o próximo compromisso do Verdão no Campeonato Brasileiro. Afinal, no próximo domingo (06), o clube paulista recebe no Allianz, às 16h, a equipe do Atlético-MG, em duelo válido pela 23ª rodada do nacional.

E como não dá para prever o placar do jogo, ou se a gente vai jogar bem ou mal, pelo menos dá para saber que o Bruno Henrique vai balançar as redes né. Afinal, desde que vestiu a camisa alviverde pela primeira vez, ele nunca passou em branco diante do rival mineiro. Mas, para saber mais sobre isso, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

A três pontos do Flamengo, o Palmeiras luta para terminar a rodada mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Até o momento, os comandados do técnico Mano Menezes possuem aproveitamento de quase 70%, com 46 pontos somados ao longo de 22 rodadas (com 13 vitórias, sete empates e somente duas derrotas). No mesmo dia em que o Verdão encara o Galo, o Rubro-Negro visita a Chapecoense, mas um pouco mais cedo, às 11h.