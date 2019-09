FERA ALVIVERDE analisa momento conturbado do Palmeiras

Depois de contar melhor a história de rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, chegou a hora de comentar um pouco mais sobre o atual momento do clube alviverde, que vive sua pior crise desde o fim de 2014, quando quase foi rebaixado no ano do centenário - e depois, iniciou a vitoriosa e cara parceria com a Crefisa.

Quanta coisa é possível acontecer em uma semana? Bom, no Palmeiras, bastante né. Afinal, depois da eliminação traumática para o Grêmio, nas quartas da Libertadores, e da derrota vexatória para o Flamengo, no último domingo, pelo Brasileirão, o clube trocou seu comando técnico e se viu no fogo cruzado entre o departamento de futebol e sua torcida.

Depois das eliminações nos dois torneios de mata-mata do ano, o Palmeiras está focado no Campeonato Brasileiro, onde busca encerrar o longo jejum de vitórias (desde a volta da Copa América). Para isso, visita o Goiás no próximo sábado, às 21h, no Serra Dourada, e depois recebe o Fluminense, na próxima terça-feira, em jogo adiado da 16ªrodada, também às 21h, no Allianz Parque. O time é o atual quinto colocado na competição nacional, com 30 pontos, seis a menos que o líder Flamengo (mas, com um jogo a menos que o clube carioca).