FERA ALVIVERDE analisa projeto palmeirense para 2020

Depois de comentar sobre essa história toda de rivalidade entre Palmeiras e Cruzeiro, chegou a hora de analisar o que reserva a temporada de 2020 ao alviverde. Afinal, muita coisa mudou desde o último vídeo do #Fera postado no canal. Na ocasião, o Palmeiras estava quase que acertado com Diego Cerri, do Bahia, e Jorge Sampaoli, até então do Santos. Mas, enquanto o primeiro recusou a proposta e preferiu ficar no time nordestino, o técnico argentino acabou não acertando com o clube alviverde.

Com isso, Galliote e companhia fecharam com Anderson Barros, do Botafogo, para o cargo de diretor executivo de futebol. E, no último final de semana, anunciaram o retorno de Vanderlei Luxemburgo. Mas, afinal, qual o 'pojéto' do Palmeiras?

Agora, com as contratações de Anderson Barros, ex-Botafogo, para o cargo de diretor executivo de futebol, e Vanderlei Luxemburgo, ex-Vasco, para o comando da equipe, o Palmeiras enfim começa a pensar na preparação/construção de seu elenco para a temporada 2020. Em breve, terá vídeo novo sobre isso.