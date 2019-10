FERA ALVIVERDE conta a história entre Palmeiras e Avaí

Depois de falar melhor sobre as vitórias do Palmeiras jogando na Arena da Baixada, chegou a hora de contar um pouco mais sobre a história do Verdão com o Leão de Santa Catarina, o Avaí Futebol Clube, próximo adversário dos comandados do técnico Mano Menezes no Brasileirão.

Não é novidade que o Palmeiras voltou a tropeçar no campeonato e viu o título ficar ainda mais nas mãos do Flamengo (agora, a distância entre os dois é de nada menos que 10 pontos, ou simplesmente quatro rodadas). Mas, para tentar manter o ânimo nessa reta final, e terminar a competição nas primeiras posições, chegou a hora de relembrar a história do Palmeiras com a equipe do Avaí, onde o Verde leva vantagem até na casa do rival – voltando a jogar na Ressacada após dois anos.

Querendo voltar a vencer no campeonato nacional, o Palmeiras joga mais uma vez fora de casa. Agora, diante do Avaí, em duelo marcado para o próximo domingo (27), às 18h. Depois disso, recebe São Paulo e Ceará dentro de casa, antes de visitar o Vasco no início de novembro.