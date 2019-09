FERA ALVIVERDE conta história de rivalidade entre Palmeiras e Flamengo

Depois de falar melhor sobre o então tabu gremista no estádio do Pacaembu, que caiu por terra na última terça-feira (27), quando o time gaúcho passou pelo Palmeiras e avançou às semifinais da Copa Libertadores, chegou a hora de falar sobre o próximo adversário alviverde, agora no Campeonato Brasileiro.

E é claro que estamos falando do Flamengo, atual líder do nacional e também classificado às semis do torneio continental, que possui uma história rica e muito equilibrada com o Palmeiras. Afinal, os "dois clubes mais ricos do país" já protagonizaram duelos eletrizantes no mata-mata da Copa do Brasil, pela ponta do Brasileirão e até por título da Copa Mercosul. Mas, para saber mais sobre isso, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

Depois da eliminação na Libertadores, o Palmeiras volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde encara ninguém menos que o Flamengo, no Maracanã, às 16h, neste domingo (01/09). Depois, ainda visita a equipe do Goiás, antes de receber o Fluminense, em duelo adiado da décima sexta rodada.