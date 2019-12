FERA ALVIVERDE critica distanciamento do Palmeiras para com seus torcedores

Depois de falar um pouco mais sobre as expectativas para o duelo entre Palmeiras e Flamengo, que aconteceu aquilo que já era de se esperar, chegou a hora de analisar - e também criticar - o distanciamento do clube para com seus torcedores. Onde mesmo com o aumento da renda e do público na nova casa alviverde, o ambiente do estádio ficou muito mais frio.

Uma análise fria dos números de público e renda, desde que o Allianz Parque foi construído, mostra que o Palmeiras evoluiu muito, criando um tipo de padrão europeu, se distanciando dos principais rivais aqui no país. Mas, futebol não se resume a isso. O maior patrimônio de um clube continua sendo a própria torcida, que merece ser mais valorizada. Só para citar um exemplo, a última vez em que o clube conquistou um torneio de mata-mata foi em 2015, justamente o último ano em que o Allianz ferveu como um caldeirão.

Desde então, com o fechamento das ruas, aumento dos ingressos e esse afastamento gradual do clube para com sua torcida, o Verdão colecionou eliminações e decepções. Coincidência? Bom, para saber mais sobre esse assunto, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

Depois de encerrar a péssima sequência de cinco partidas sem vitórias, o Palmeiras voltou a triunfar longe de casa, apesar do mando de campo, batendo o Goiás no Brinco de Ouro, em Campinas. E agora, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerra sua participação na competição nacional diante do Cruzeiro, em duelo marcado para o próximo domingo (08), às 16h, no estádio do Mineirão.