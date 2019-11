FERA ALVIVERDE elenca os cinco melhores jogos do Palmeiras no Allianz Parque

Depois de falar melhor sobre a ótima temporada do sub-20 do Palmeiras, que esse ano já ganhou a Copa do Brasil e está nas finais do Paulista e do Brasileiro na categoria, chegou a hora de comemorar mais um aniversário do Allianz Parque, a nova casa palmeirense, que em 2019 completa cinco anos de existência.

No último dia 19 de novembro, terça-feira, o torcedor palmeirense viu nascer, no local do antigo estádio, uma arena hoje consolidada como complexo multiuso. Algo que representa um capítulo importante no processo de resgate e reconstrução financeira (e até esportiva) do clube. Por conta disso, o youtuber Fabio Ramos decidiu relembrar cinco jogos marcantes do Palmeiras em sua nova casa. Mas, para saber quais foram os duelos escolhidos, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

Sem perder há nove rodadas, o Palmeiras volta a jogar dentro de casa, fazendo agora sua partida de número 150 no Allianz, diante do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro – em duelo marcado para o próximo domingo (24), às 16h. Depois disso, visita o Fluminense no Rio de Janeiro, antes de receber o líder – e virtual campeão – Flamengo.