FERA ALVIVERDE explica polêmica no histórico de confrontos do dérbi paulista

Depois de citar algumas curiosidades e semelhanças entre as campanhas de Palmeiras e Flamengo nos Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2009, perguntando se ainda há chance de título para o lado verde, chegou a hora de mergulhar de cabeça no clima do clássico com o Corinthians.

Para isso, nada melhor do que falar sobre um assunto polêmico: o histórico de confrontos. Afinal, porque cada time possui uma contagem específica? Bom, para saber a resposta disso, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

Sem perder há sete rodadas, o Palmeiras volta a jogar em São Paulo. Agora, no estádio do Pacaembu, diante do Corinthians, em duelo marcado para o próximo sábado (09/11), às 19h. Depois disso, visita o Bahia em Salvador, antes de receber o Grêmio no Allianz Parque.