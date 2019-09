FERA ALVIVERDE recorda histórico do Palmeiras no Beira-Rio

Depois de falar melhor sobre o histórico entre Palmeiras e Fortaleza, que já decidiram até título de Campeonato Brasileiro, chegou a hora de contar a história do clube alviverde com um dos palcos mais "temidos" pelos palmeirenses: o estádio do Beira-Rio.

Que ultimamente até guarda boas recordações, com exceção desse ano né. Mas que, na história, sempre foi um estádio azarado para o lado verde. Afinal, o Palmeiras venceu apenas três confrontos oficiais na casa do Internacional, empatando nove partidas e perdendo outras 23. Mas, para saber mais sobre isso, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos.

No próximo domingo (29), às 16h, no estádio Beira-Rio, o Palmeiras visita o Internacional para escrever mais um capítulo dessa história, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onde enquanto o Verdão busca colar ainda mais no Flamengo, brigando pela ponta da tabela, o clube gaúcho quer voltar a vencer para esquecer de vez o vice na Copa do Brasil, e lutar por uma vaga na Libertadores de 2020.