FERA ALVIVERDE relembra ano da base do Palmeiras, multicampeão no Sub-20

Depois de tentar explicar as polêmicas todas no histórico de confrontos entre Palmeiras e Corinthians – que fizeram um jogo maluco no último final de semana, empatando por 1x1, com os dois gols saindo somente nos acréscimos –, chegou a hora de focar na base alviverde. Afinal, lá, o alviverde segue praticamente imbatível.

Por mais que o profissional do Verdão esteja fazendo sua melhor campanha na história do Brasileirão (mas devendo, e muito, futebol), a base vem fazendo bonito. Principalmente em 2019, onde o sub-20, que esse ano já ganhou a Copa do Brasil, está na final do Paulista e domingo (17) joga a volta das semis do Brasileiro.

Sem perder há oito rodadas, o Palmeiras volta a jogar fora de São Paulo. Agora, na Arena Fonte Nova, diante do Bahia, em duelo marcado para o próximo domingo (17/11), às 16h. Depois disso, recebe o Grêmio no Allianz Parque, antes de visitar o Fluminense no Rio de Janeiro.