FERA ALVIVERDE relembra história entre Palmeiras e Fortaleza

Depois de falar melhor sobre o atual momento do Palmeiras, nessa nova fase sob comando do Mano Menezes (que já emplacou três vitórias consecutivas), chegou a hora de contar a história do confronto com o Leão do Pici, que em 2019 voltou à elite do futebol nacional após longas 13 temporadas.

As duas equipes, que só se enfrentaram em competições oficiais, do próprio Campeonato Brasileiro, chegaram até a decidir um título nacional, no início da década de 1960. Mas, para saber mais sobre isso, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

No próximo domingo (22), às 16h, na Arena Castelão, as duas equipes escrevem mais um capítulo dessa história, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onde enquanto o Palmeiras busca colar ainda mais no Flamengo, brigando pela ponta da tabela, o Leão cearense quer voltar a vencer para fugir de vez daquela zona da bagunça.