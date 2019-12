FERA ALVIVERDE relembra história entre Palmeiras e Luxemburgo

Depois de falar melhor sobre a contratação do próprio Luxemburgo, e também questionar a filosofia de trabalho que o Palmeiras procura para 2020, chegou a hora de contar melhor essa relação de "amor e ódio" do treinador para com o clube paulista.

Relação essa que começou lá no início da década de 1990 (mais precisamente em 1993, num ano mágico), e depois ainda contou com mais três passagens - tirando essa de agora, que ainda não começou - colecionando jogos épicos, goleadas, títulos e certa "traição" que não é perdoada por muitos até hoje. Mas, para saber mais sobre esse assunto, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos.

Agora, com as contratações de Anderson Barros, ex-Botafogo, para o cargo de diretor executivo de futebol, e Vanderlei Luxemburgo, ex-Vasco, para o comando da equipe, o Palmeiras enfim começa a pensar na preparação/construção de seu elenco para a temporada 2020.