FERA ALVIVERDE relembra quebra de tabu do Palmeiras na casa do Athletico

Depois de falar melhor sobre a história do confronto entre Palmeiras e Botafogo, que já decidiram título nacional e vaga em final de Copa do Brasil e semi de Libertadores, chegou a hora de falar do próximo compromisso alviverde no Campeonato Brasileiro: o duelo com o Athletico Paranaense, válido pela 27ª rodada.

Depois de voltar a vencer, encarando uma pequena sequência de jogos dentro de casa, o Palmeiras segue na busca do improvável título brasileiro, e agora se prepara para encarar o Athletico-PR, em um dos campos mais indigestos para os times visitantes (ainda mais, por conta do histórico palmeirense lá).

A oito pontos do Flamengo, o Palmeiras luta para terminar a rodada mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, visita o Athletico Paranaense no próximo domingo (20), às 19h. E, na rodada seguinte, segue viajando, agora para encarar a equipe do Avaí, na Ressacada, em duelo marcado para o outro domingo (27), às 18h.