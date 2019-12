FERA ALVIVERDE relembra rivalidade entre Palmeiras e Cruzeiro

Depois de analisar esse distanciamento que o Palmeiras começou a ter com sua própria torcida de 2015 para cá, chegou a hora de falar um pouco mais sobre a rivalidade - acirrada recentemente - entre o clube alviverde e o Cruzeiro.

Nos últimos anos, Palmeiras e Cruzeiro, as duas equipes que nasceram com o nome de Sociedade Esportiva Palestra Itália, reviveram bons tempos de rivalidade, especialmente na Copa do Brasil (onde eles se enfrentaram nas edições de 2015, 2017 e 2018). Mas, essa rixa entre os dois surgiu lá atrás, se intensificando na década de 1990, justamente quando os dois se encontraram em muitas competições de mata-mata. Mas, para saber mais sobre esse assunto, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

O Palmeiras, agora, corre atrás das contratações de um gerente de futebol e também de um treinador. Os nomes de Diego Cerri, do Bahia, e Jorge Sampaoli, técnico do Santos, são os mais fortes no momento. Em breve, terá vídeo novo sobre isso.