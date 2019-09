FERA ALVIVERDE relembra tabu gremista no estádio do Pacaembu

Depois de contar a história de rivalidade, principalmente em mata-mata, entre Palmeiras e Grêmio, chegou a hora de continuar nesse mesmo tema - afinal, há duas semanas o time alviverde só encara o tricolor gaúcho -, mas abordar outra curiosidade sobre esse duelo: o tabu gremista no Pacaembu, contra o time palmeirense.

A última vitória tricolor, contra o Palmeiras, jogando com mando do clube paulista, foi pelo Brasileiro de 2008. Sendo que no Pacaembu, palco do jogo da próxima terça (27), o Grêmio nunca conseguiu vencer - colecionando 13 derrotas e três empates na história desse confronto. Mas, para saber mais sobre isso, é preciso assistir ao vídeo do youtuber Fabio Ramos. Sem esquecer de deixar seu like, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal!

Depois desse duelo diante da equipe gaúcha, o Palmeiras voltará a se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde encara ninguém menos que o Flamengo, no Maracanã, às 16h, no outro domingo (01/09) - já que o duelo deste final de semana, que seria contra o Fluminense, teve de ser adiado. Na Libertadores, quem passar do clássico encara o vencedor de Flamengo e Internacional.