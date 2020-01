Fernando Prass faz transplante capilar para combater a calvície

O goleiro Fernando Prass, do Ceará, passou nos últimos dias por um transplante capilar para combater a calvície. Aos 41 anos, o ex-jogador do Palmeiras recebeu no procedimento cerca de 8,7 mil novos fios graças a um tratamento moderno que tem como intuito fazer o paciente minimizar a queda de cabelo.

Quem cuidou do procedimento foi o médico Thiago Bianco, que é considerado no Brasil um dos pioneiros nesse tipo de tratamento. Também são pacientes dele os cantores Roberto Carlos, Marcos e Belutti. Lucas Lima e o humorista Tom Cavalcante. A técnica aplicada em Fernando Prass permite até mesmo implantar 12 mil fios a cada sessão.

O tratamento contra a queda de cabelo é também um recurso comum entre os esportistas. Já passaram por esse procedimento estético o ex-goleiro Velloso, o piloto Rubens Barrichello, o atacante inglês Wayne Rooney e o técnico Cuca.