Goleiro Fernando Prass vai leiloar camisas para ajudar famílias carentes

O goleiro do Ceará, Fernando Prass, vai leiloar três camisas da sua coleção pessoal para ajudar famílias carentes que estão sofrendo as consequências da pandemia do novo coronavírus. Serão três diferentes operações, uma cada 24 horas no Instagram do jogador, com peças utilizadas em partidas especiais de Vasco, Palmeiras e seleção brasileira olímpica."São camisas que fazem parte da minha história como jogador e poderão ajudar muitas pessoas nesse momento tão difícil", explica Prass.

O primeiro item será a camisa do Palmeiras enquadrada que o jogador recebeu durante a coletiva de imprensa em sua despedida do clube, em dezembro do ano passado. Esse leilão será na próxima segunda-feira, a partir das 12 horas e fica no ar até dia 28/04 às 12 horas.

Em seguida, será leiloada a camisa que o goleiro usou no jogo de número 200 pelo Vasco da Gama. A camisa também tem referência à despedida de Edmundo dos gramados que ocorreu na mesma partida. O leilão começa ao meio-dia da próxima terça-feira e fica no ar por 24 horas.

A terceira camisa que será leiloada será entre 29/04 e 30/04 será da seleção brasileira na conquista da Olimpíada do Rio em 2016. A camisa foi utilizada pelos jogadores Gabriel Jesus, Neymar, Gabigol, entre outros, durante a comemoração da conquista inédita no gramado do Maracanã.

Para participar do leilão, basta seguir o perfil instagram @fernandoprassoficial e dar lance nos comentários dos posts.