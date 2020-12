Sobral posta foto do rosto cortado após entrada violenta contra o Fortaleza

O meia-atacante Fernando Sobral, do Ceará, saiu do clássico contra o Fortaleza com o rosto cortado. Isso porque no fim da partida ele levou um chute na cabeça do meio-campista Juninho, que foi expulso de campo imediatamente pelo árbitro Anderson Daronco.

Ao término do jogo, já no vestiário, Sobral publicou uma foto do ferimento. "O cara já tem a latinha (cabeça) cansada, e ainda toma uma dessas. Vitória na guerra, vamos!", escreveu o jogador, em seu perfil do Instagram.

Com os três pontos conquistados, o Ceará subiu para a nona colocação, mas pode terminar a rodada em décimo. Isso porque o Corinthians joga nesta segunda contra o Goiás. Caso o time paulista vença, acumula 36 pontos e fica com um a mais que a equipe do técnico Guto Ferreira.

O Ceará volta a campo no próximo domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. Essa será a última partida do ano do clube cearense, que almeja se aproximar do G-6.