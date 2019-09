Ferroviária e Corinthians se enfrentarão quatro vezes consecutivas

Com a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França deste ano e a obrigatoriedade dos clubes masculinos da Série A do Brasileiro terem times femininos, a modalidade vem ganhando mais destaque no País. No próximo domingo Ferroviária e Corinthians começam a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro A-1, mas antes disso se encontrarão nas semifinais do Paulista, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Fonte, em Araraquara, iniciando uma maratona de quatro jogos consecutivos entre as equipes.

⚽ Hoje é dia de decisão! Semi Final Paulista Feminino AFE x Corinthians ⚫⚪ ⏱19h Estádio Fonte Luminosa Entrada gratuita Venha pra Fonte apoiar as Guerreiras Grenás!#PaulistaFeminino #Semifinal #AFExCOR #VemPraFonte #LocomotivaNosTrilhos #MaisQueUmTime pic.twitter.com/vZRaLlxHuY — Ferroviária (@afeoficial) September 18, 2019

Uma coincidência inesperada colocou os clubes em duas importantes decisões que serão disputadas em sequência. Além dos jogos desta quarta-feira, pelo estadual, e do próximo domingo, pelo nacional, os times do interior e o da capital paulista se enfrentarão nos dias 29 de setembro, na grande final do Brasileiro, e 6 de outubro, pela decisão do estadual.

Depois do fim dessas competições, os times ainda representarão o Brasil na Copa Libertadores da América de Futebol Feminino, que acontecerá entre os dias 11 e 27 de outubro, no Equador.