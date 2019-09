Fifa 20 terá dança do pombo de Richarlison e comemoração de Firmino

A EA Sports, desenvolvedora do game Fifa 20, divulgou um vídeo em parceria com o YouTuber Alex "Kazooie94" , apresentando as novas comemorações que serão adicionadas na versão atualizada do game, com lançamento marcado para o dia 27 de setembro.

Comemorações de jogadores brasileiros que se tornaram famosas recentemente estão presentes, como a Dança do Pombo, de Richarlison, atacante do Everton, e o olho tapado de Roberto Firmino, atacante do Liverpool.

O vídeo, além de apresentar todas as comemorações novas disponíveis, também é um tutorial, com os comandos necessários para executá-las. As celebrações novas sempre são muito aguardadas pelos fãs do game, no vídeo também são apresentadas a Yoga de Mohammed Salah, atacante do Liverpool e o Dele Alli Challenge do meia do Totttenham, Dele Alli. A criação do inglês chegou a viralizar nas redes sociais em agosto de 2018, depois do jogador comemorar um gol fazendo o gesto na estreia do Campeonato Inglês.

O Fifa 20 também promete outras mudanças com relação as versões anteriores, a alteração do ritmo dos jogos e também da jogabilidade. O game será lançado nos consoles PS4, Xbox One e PC.