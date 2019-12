Fifa apresenta a 'Tsubasa' bola que será usada no Mundial de Clubes 

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a "Tsubasa", bola oficial que será usada no Mundial de Clubes 2019. O modelo da Adidas faz referência ao anime japonês de futebol Captain Tsubasa, chamado no Brasil de Super Campeões, sucesso na década de 90.

Com detalhes em preto, azul e vermelho, a bola oficial entrará em campo nesta quarta-feira, quando começam as disputas da competição. A primeira partida será entre Al-Sadd e Hienghène, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, capital do Catar.

The waiting's nearly over... ⌛️ ⭐️ In-form icons Debutants from near & far Returning hopefuls A new name on the trophy We preview the 2019 #ClubWC https://t.co/QEGtEs24TE — FIFA.com (@FIFAcom) December 9, 2019

As principais estrelas da competição são Flamengo e Liverpool. O time brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América, entrará já nas semifinais, no próximo dia 17. Já o time inglês entra em campo no dia 18. Os adversários ainda serão definidos.

A equipe de Jürgen Klopp entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o RB Salzburg. No sábado, encara o Watford, pelo Campeonato Inglês, e, em seguida, viaja para o Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes.